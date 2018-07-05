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Бразилия – Бельгия: прогноз на матч Чемпионата мира

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Бразилия – Бельгия прогноз букмекеров на матч Чемпионата мира
Бразилия – Бельгия прогноз букмекеров на матч Чемпионата мира

Бразилия и Бельгия на Чемпионате мира разыграют одну из путевок в полуфинал. Букмекеры отдают предпочтение команде, которую еще до начала Мундиаля называли фаворитом турнира.

Однако, в отличие от матча Франции и Уругвая, Бразилия не является столь явным фаворитом в игре против Бельгии. Хотя коэффициент на ее победу довольно низкий. Так, William Hill победу "селесао" оценил в 2,10. На победу Бельгии в этом матче ставки принимаются с коэффициентом 3,60. Ничья в основное время – 3,30

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На проход в следующий раунд: Бразилия 1,53, Бельгия 2,50.

Вероятность того, что матч дойдет до серии послематчевых пенальти – 5,50. При этом коэффициенты на победу Бразилии и Бельгии в футбольной лотерее одинаковые – по 11,00. В то время как победа Бразилии в дополнительное время получила коэффициент 10,00, а победа Бельгии – 15,00.

Относительно авторов голов, то на гол Неймара и победу Бразилии стоит коэффициент 3,50. Гол Лукаку и победа Бельгийцев – 11,00. При этом на голы Неймара и Лукаку – 6,00.

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В PariMatch коэффициент на победу Бразилии – 2,14. На победу Бельгии – 3,70. Ничья – 3,40. На проход в следующий раунд – Бразилия 1,59, Бельгия – 2,45.

Относительно забитых голов, то "индивидуальный тотал больше 2,0 Бразилия" – 3,55, "индивидуальный тотал больше 2,0 Бельгия" – 6,50.

"Фаворит" тоже предпочитает Бразилию – 2,16 на их победу в основное время. На Бельгию – 3,65. Ничья за 90 минут – 3,40. Относительно прохода в следующий раунд: Бразилия – 1,60, Бельгия – 2,41.

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Вероятность того, что обе команды забьют – 1,66. Нет – 2,13.

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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