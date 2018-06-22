Бразилия – Коста-Рика: анонс матча Чемпионата мира 2018

Победа в матче против Коста-Рики для сборной Бразилии – чуть ли не единственная возможность "исправить" ситуацию. Команда, которую многие букмекеры назвали главным фаворитом Чемпионата мира (1 к 5), "забуксовала" на старте, поддержав "традицию" грандов на неоднозначный старт.

Несмотря на это, Бразилия все равно является фаворитом этой встречи. А сама ситуация в группе требует от "селесао" только победы. Так как при другом счете, выход в плей-офф будет зависеть не только от удачной игры в третьем матче самих бразильцев.

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Единственное, что может помешать бразильцам – собственная неосмотрительность и Кейлор Навас в воротах. Голкипер Коста-Рики продемонстрировал, что не зря считается №1 в мадридском "Реале". Однако его мастерства для положительного результата костариканцев мало. Команда ничего не показала в игре со сборной Сербии. И пока неизвестно, чем сможет удивить звездных соперников.

В пользу бразильцев и история противостояния. За 11 матчей "селесао" проиграли лишь дважды – один раз в 1960 году, другой – в 1995 году. Поэтому особых проблем в этой игре у них возникнуть не должно. Однако история нынешнего Чемпионата мира показывает, что не всегда фавориты матча могут выиграть. Сборные Германии, Аргентины, да и сама Бразилия, это демонстрируют наглядно.