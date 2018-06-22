Бразилия – Коста-Рика: прогноз на матч Чемпионата мира

Сборные Бразилии и Коста-Рики на Чемпионате мира начали выступления не слишком уверенно – "пентакампеоне" свой матч против сборной Швейцарии сыграли вничью, а костариканцы уступили Сербии.

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Несмотря на это, Бразилия продолжает оставаться фаворитом матча против Коста-Рики. В William Hill коэффициент на их победу составляет 1,22, в то время как на победу Коста-Рики – 15,00. Ничья получила коэффициент 6,50.

Там также довольно низкий коэффициент на гол Неймара – только 1,75.

Еще больший коэффициент на победу Коста-Рики у букмекеров с PariMatch – 17,50. Что касается бразильцев, то там без изменений – их победа оценена в 1,22. Ничья – 6,20.

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Стоит отметить, что эксперты ожидают довольно много голов в этом матче. Так, "тотал матча 0-1 гола" имеет больший коэффициент – 3,60, чем "тотал матча 4 и более голов" – 3,20. Наименьший коэффициент получил "тотал матча 2-3 гола" – 2,04.

Не сомневаются в победе сборной Бразилии и в "Фаворит" – коэффициент 1,23. Победа Коста-Рики – 16,00. Ничья – 6,50.