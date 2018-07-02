Бразилия – Мексика: букмекеры назвали фаворита матча Чемпионата мира

Сборные Бразилии и Мексики на Чемпионате мира сыграют уже на стадии 1/8 финала. Букмекеры в этом матче отдают предпочтение именно "селесао".

Бразилия еще до старта Чемпионата мира считалась фаворитом турнира. Неудачный старт в матче против Швейцарии и довольно неуверенная игра против Коста-Рики не помешала команде занять первую строчку в своей группе. Зато Мексика после довольно удачного старта (победа над сборными Германии и Южной Кореи), была разгромлена Швецией и из группы вышла только со второго места, попав как раз на Бразилию.

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Букмекеры считают, что Бразилия победит в матче против Мексики. В William Hill коэффициент на их победу в основное время – 1,50. победа Мексики оценена в 7,50. Ничья – 4,00. Для примера, ставка на то, что бразилец Неймар забьет два гола, более вероятна, чем победа Мексики – 6,00.

Что касается прохода в следующий раунд, то на Бразилию коэффициент 1,20, на Мексику – 4,50.

Те же самые коэффициенты дает и PariMatch – победа Бразилии 1,50, победа Мексики 7,50. При этом "индивидуальный тотал больше" для Бразилии начинается с "3,0" – 2,70.

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Проход команд: Бразилия – 1,23, Мексика – 4,50.

В "Фаворит" тоже дали одинаковые с предыдущими коэффициенты – победа Бразилии 1,50, победа Мексики – 7,50. Ничья – 4,35. Однако на проход несколько разнятся цифры – проход Бразилии 1,20, проход Мексики – 4,85.