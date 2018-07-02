Бразилия – Мексика: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Голы в матче сборных Бразилии и Мексики на Чемпионате мира зрители увидели уже во втором тайме.

Первый тайм обе команды, несмотря на удачные моменты, закончили без голов. Надежно действовали вратари Очоа и Алисон, а также защитники. Особенно у мексиканцев.

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И все же Мексика пропустила, когда Виллиан решил действовать немного нестандартно, и вместо очередного паса – пойти на прорыв в штрафную. Уже там он сделал прострел, который в падении пытались замкнуть сразу двое форвардов "селесао" – Гарбиэль Жезус и Неймар. Отличиться удалось другому.

Второй гол в матче бразильцы забили уже в конце матча. Только на этот раз Неймар выступил ассистентом. Получив мяч на ход по левому флангу, он "вырезал" пас мимо Очоа, который вышел на перехват, точно на Фирмино. Последний лишь за мгновение до этого вышел на поле.