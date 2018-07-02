19:33
2 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
14°C 10°C
  • вторник
    19°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, 1 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Бразилия – Мексика: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

443 Читати новину українською
Бразилия – Мексика видео голов матча ЧМ-2018
Бразилия – Мексика видео голов матча ЧМ-2018

Голы в матче сборных Бразилии и Мексики на Чемпионате мира зрители увидели уже во втором тайме.

Первый тайм обе команды, несмотря на удачные моменты, закончили без голов. Надежно действовали вратари Очоа и Алисон, а также защитники. Особенно у мексиканцев.

Читайте также: Притула эмоционально разъяснил показательный момент ЧМ по футболу в России

И все же Мексика пропустила, когда Виллиан решил действовать немного нестандартно, и вместо очередного паса – пойти на прорыв в штрафную. Уже там он сделал прострел, который в падении пытались замкнуть сразу двое форвардов "селесао" – Гарбиэль Жезус и Неймар. Отличиться удалось другому.

Второй гол в матче бразильцы забили уже в конце матча. Только на этот раз Неймар выступил ассистентом. Получив мяч на ход по левому флангу, он "вырезал" пас мимо Очоа, который вышел на перехват, точно на Фирмино. Последний лишь за мгновение до этого вышел на поле.

 

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хто вказує суддям, які рішення потрібно виносити щодо майданівців
сегодня, 18:00 Хто вказує суддям, які рішення потрібно виносити щодо майданівців
Роман Маселко 42
Когда Украина получит свою независимую православную церковь
сегодня, 17:00 Когда Украина получит свою независимую православную церковь
Семен Кабакаєв 1052
Как быстро приготовить вкусную еду
сегодня, 19:00 Как быстро приготовить вкусную еду
Урок від президента Трампа: результати переговорів у Вашингтоні
сегодня, 16:00 Урок від президента Трампа: результати переговорів у Вашингтоні
Єгор Соболєв 109
Заповіт українського режисера Довженка досі не виконаний
сегодня, 15:01 Заповіт українського режисера Довженка досі не виконаний
Олександр Палій 1073
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук