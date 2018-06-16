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Бразилия – Швейцария: анонс матча Чемпионата мира 2018

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Бразилия - Швейцария: анонс матча Чемпионата мира 2018
Бразилия - Швейцария: анонс матча Чемпионата мира 2018

Сборная Бразилии – главный претендент, по мнению букмекеров, на победу на Чемпионате мира – свое выступление на Мундиале начнет против сборной Швейцарии.

До этого команды на Чемпионатах мира встречались всего один раз. Было это в далеком 1950 году, и тогда была зафиксирована ничья 2:2. Стоит добавить, что в целом статистика очных встреч этих команд довольно равная – за восемь матчей всего три победы бразильцев и две – на счету сборной Швейцарии. Сейчас же букмекеры безоговорочно отдают предпочтение южноамериканцам.

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В целом бразильцы являются фаворитами группы E, где кроме них и швейцарцев, есть также сербы и сборная Коста-Рики. Именно с последними двумя и будет бороться сборная Швейцарии за вторую путевку в плей-офф. Бразильцам же надо выигрывать группу, чтобы в 1/8 не попасть на сборную Германии, которая является фаворитом группы F.

Самое интересное для украинских болельщиков в этом матче (кроме красивого футбола и забитых мячей) – сыграет игрок "Шахтера" Тайсон за сборную Бразилии. Кроме него, на поле могут выйти еще трое бывших "горняков" – Фернандиньо, Виллиан и Дуглас Коста. Фред, который только летом из донецкого клуба перебрался в "Манчестер Юнайтед", эту игру пропустит, игрок восстанавливается после травмы.

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К слову, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который сейчас отбывает срок в тюрьме, будет комментировать матчи ЧМ-2018. Делиться впечатлениями об играх Чемпионата мира он будет для бразильского телеканала TVT прямо из тюрьмы. Да Силва будет отправлять в редакцию канала свои мысли, их прямо в эфире будут показывать и зачитывать зрителям. Первым матчем, на котором будет работать экс-президент, станет встреча Бразилии и Швейцарии.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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