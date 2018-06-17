Бразилия не сумела обыграть Швейцарию на Чемпионате мира

Сборная Бразилии сыграла против Швейцарии на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Однако выиграть в этом матче бразильцам не удалось

Ничья Аргентины, поражение Германии. Теперь к этому списку неудачных стартов фаворитов Чемпионата мира добавилась и сборная Бразилии, которая сыграла в ничью со швейцарцами.

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Бразильцы, которые сразу захватили инициативу в матче, в начале встречи провели несколько опасных атак. Однако забить удалось уже в середине тайма. После навеса с левого фланга Марсело, мяч вынесли за пределы штрафной, где его подхватил Коутиньо. Бразилец решился на крученый удар под дальнюю штангу. Бенальо не сумел вовремя среагировать на этот удар и поздно прыгнул, не дотянувшись до мяча. Гол получился действительно красивым.

Швейцарцы тоже имели момент, но в одной из атак после удара Цубера помощь пришлось оказывать Тиаго Силве.

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Стоит отметить, что за первую половину матча швейцарцы больше владели мячом. Однако воплотить это в забитый гол не сумели. Зато забили уже после перерыва. Гол получился несколько противоречивым. После подачи Шачири с углового Цубер немного оттолкнул Миранду и мощно головой пробил по воротам. Бразильцы пытались доказать арбитру, что в этом моменте было нарушение, но судья засчитал гол.

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После этого бразильцы еще большими силами пошли в атаку. Швейцарцы отошли ближе к своим воротам. В матче еще было немало времени, поэтому играть на удержание счета было не лучшим выходом. Поэтому швейцарцы еще неоднократно беспокоили Алисона в контратаках.

Бразильцы могли претендовать на пенальти в этом матче, когда в штрафной после столкновения упал Габриэль Жезус. Однако судья решил, что нарушения не было, и не использовал систему видеоповторов.

В конце матча бразильцы осадили штрафную швейцарцев, неоднократно пробивая по воротам. Наиболее реальную возможность Неймар получил, когда исполнял штрафной удар. Однако вместо прямого удара по воротам, он навесил в гущу игроков. Добивания, которые затем последовали, были заблокированы.

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Бразилия начинает выступление на Чемпионате мира с ничьей. Швейцарцы увеличивают шансы на выход в плей-офф. Неожиданным лидером квартета Е стала сборная Сербии, которая перед тем переиграла Коста-Рику.

Бразилия – Швейцария 1:1

Голы: Коутиньо, 20 – Цубер, 50