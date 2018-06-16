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Бразилия – Швейцария: букмекеры назвали фаворита матча Чемпионата мира

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Бразилия – Швейцария прогноз на матч Чемпионата мира 2018
Бразилия – Швейцария прогноз на матч Чемпионата мира 2018

На Чемпионате мира, несмотря на откровенный статус сборной Бразилии как фаворита, букмекеры не отдают однозначного преимущества команде из Южной Америки. Швейцарцы могут навязать борьбу "пентакампеоне".

Букмекерская контора William Hill ставку на победу сборной Бразилии принимает с коэффициентом 1,40, в то время как на победу Швейцарии – 7,50. Ничья – 4,50.

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При этом вероятность того, что в матче будут забиты голы, довольно большая – "тотал больше 1,5" – 1,25, а "тотал больше 2,5" – 1,80.

Среди авторов гола больше шансов у бразильца Неймара – 1,75. Далее идет Габриэль Жезус – 1,85. Среди швейцарцев больше шансов на гол у Йосипа Дрмича – 3,80. Сразу восемь бразильцев имеют меньший коэффициент.

В PariMatch уже традиционно меньше шансов на соперников топ-команд. Победа Швейцарии получила аж 8,90. Победа Бразилии – 1,42. Ничья – 4,60

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Здесь тоже считают, что голы в этом матче будут забиты, и немало. "Тотал больше 1,5" – 1,27, а "тотал больше 2,0" – 1,41.

Относительно точного счета, то победа Бразилии 1: 0 или 2:0 имеет одинаковый показатель 6,30. При этом победа Бразилии 2: 1 – 8,60, в то время как ничья 1: 1 – 8,80.

Букмекеры из "Фаворита" дали на Швейцарию еще больший коэффициент – 9,25. Победа Бразилии – 1,40. Ничья же оценена в 4,80.

"Тотал больше 1,0" – 1,04, а "тотал больше 2,0" – 1,35. Также "Тотал больше 2,5" – 1,80.

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При этом эксперты отдают перевес тому, что в этой игре отметится только одна сборная – "обе команды забьют": да – 2,00, нет – 1,75. Первый гол в матче в исполнении Сборной Бразилии – 1,38, первыми забьют швейцарцы – 4,05.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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