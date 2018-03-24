Бразилия устроила настоящий футбольный мастер-класс для России в Москве

Накануне в Москве на самом большом и на самом важном в России стадионе "Лужники" состоялся товарищеский матч по футболу между сборными России и Бразилии. Игра состоялась в рамках подготовки к Чемпионату мира 2018 года и завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

В целом встреча проходила при полном преимуществе "кудесников мяча", а россияне традиционно ничего с этим не сумели сделать, хотя несколько неплохих моментов имели и сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности в первой половине.

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Настоящий же бразильский карнавал начался на второй 45-минутке. Так, на 53-й минуте сначала отличился бразильский защитник Миранда, однако через мгновение, а именно на 62-й минуте преимущество Бразилии увеличил атакующий полузащитник "Ливерпуля" Фелипе Коутиньо, который реализовал пенальти. Финальную же точку на 66-й минуте сделал бразильский нападающий Паулинью.

Россия – Бразилия: видео лучших моментов

Футбол. Товарищеский матч.

Россия – Бразилия – 3:0

Голы: Миранда, 53, Фелипе Коутинью, 62, Паулинью, 66