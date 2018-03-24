10:42
24 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
  • вторник
    5°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Религиозное творчество РПЦ. Интересная ориентация Жириновского
Вєсті Кремля
00:16, сегодня
Вести.UA. Саб-Зиро против Порошенко. Помощь друзей чиновников
Вєсті.UA
21:18, 23 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Бразилия устроила настоящий футбольный мастер-класс для России в Москве

432 Читати новину українською
Бразилия деклассировала Россию в Москве
Бразилия деклассировала Россию в Москве / Соцсети

Накануне в Москве на самом большом и на самом важном в России стадионе "Лужники" состоялся товарищеский матч по футболу между сборными России и Бразилии. Игра состоялась в рамках подготовки к Чемпионату мира 2018 года и завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

В целом встреча проходила при полном преимуществе "кудесников мяча", а россияне традиционно ничего с этим не сумели сделать, хотя несколько неплохих моментов имели и сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности в первой половине.

Читайте также: Сборная Украины сыграла вничью с Саудовской Аравией

Настоящий же бразильский карнавал начался на второй 45-минутке. Так, на 53-й минуте сначала отличился бразильский защитник Миранда, однако через мгновение, а именно на 62-й минуте преимущество Бразилии увеличил атакующий полузащитник "Ливерпуля" Фелипе Коутиньо, который реализовал пенальти. Финальную же точку на 66-й минуте сделал бразильский нападающий Паулинью.

Россия – Бразилия: видео лучших моментов

Футбол. Товарищеский матч.

Россия – Бразилия – 3:0

Голы: Миранда, 53, Фелипе Коутинью, 62, Паулинью, 66

Теги: Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018 Москва Бразилия Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
сегодня, 09:20 Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
31255
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук