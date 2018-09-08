Бразилия выиграла первый поединок после Чемпионата мира

После фиаско на чемпионате мира Неймар и компания отвели душу на американцах – сборная Бразилии уверенно обыграла США в товарищеском поединке.

Пентакампеоне создали достаточно моментов у ворот соперника, но забили лишь дважды.

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На старте матча экс-игрок Шахтера Дуглас Коста прорвался по флангу и роскошным пасом нашел в штрафной Роберто Фирмино. Форвард Ливерпуля без труда поразил пустые ворота.

Роберто Фирмино без труда поразил пустые ворота сборной США

А под занавес первого тайма арбитр назначил пенальти, и Неймар уверенно исполнил приговор. После перерыва голов не было, в итоге 0:2.

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