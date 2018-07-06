Бразилию не назвать авантюристами, Бельгия – одна из лучших команд по качеству игры, – Вернидуб

На Чемпионат мира по футболу сборные Бельгии и Бразилии сыграют в четвертьфинале. Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб отметил сильные стороны каждой из команд, благодаря которым они могут выиграть этот матч.

Юрий Вернидуб в интервью 24 каналу не отдал предпочтение ни одной из команд. Относительно бразильцев, то он отметил, в первую очередь, защиту команды.

"Атака у Бразилии сильная всегда, но не нужно забывать, что на этом чемпионате команда Тите почти не пропускает. Как забил им в 1-м туре швейцарец Стивен Цубер, так до сих пор этот гол остается единственным. Нынешних бразильцев уже не назовешь авантюристами. Наоборот, эта команда действует достаточно прагматично. Забив в ворота мексиканцев в 1/8-й, бразильцы отошли в оборону, играли на контратаках", – рассказал Юрий Вернидуб.

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Относительно Бельгии, то тренер "Зари" отметил командную игру.

Бельгия – команда, которая по качеству игры является одной из лучших на этом чемпионате. И кроме всего еще и коллектив с характером. Когда Япония во втором тайме встречи 1/8 финала вела 2:0, процентов 70 зрителей, видимо, смирились, что будет сенсация. Но команда Роберто Мартинеса умудрилась сделать камбэк. А победный мяч, забитый Насером Шадли, можно вносить в учебники как образец быстрой атаки. Особенно отметил бы действия Кевина Де Брюйне, у которого в этой игре особо ничего не получалось, но именно во время этого выпада он сыграл идеально,

– подчеркнул Юрий Вернидуб.

Кроме того, наставник луганчан отметил и игроков, которые играют за бельгийцев, и могут создать немало проблем бразильцам.

"Посмотрите, кто играет в атаке – Ромелу Лукаку, Эден Азар, Дрис Мертенс. Так, в игре с японцами не все получалось у Янника Карраско. Но вышел Шадли и не просто усилил игру, а забил победный мяч. Также со скамейки хорошо выходит Маруан Феллаини", – подытожил Юрий Вернидуб.