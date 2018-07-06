Бразилия – Бельгия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

От сборных Бельгии и Бразилии на Чемпионате мира можно было ожидать голевой феерии. Вот только били бразильцы, а первыми забили французы.

Уже на первых минутах матча после подачи с углового от Неймра головой пробивал Тиагу Силва. Однако тогда Тибо Куртуа выручила стойка.

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Зато значительно результативнее использовали подачу с углового бельгийцы. После подачи на ближней штанге пробивал Винсент Компани, и мяч от его парнтера по "Манчестер Сити" Фернандиньо залетел в ворота.

Гол в ворота сборной Бразилии

Второй гол бельгийцы забили еще до перерыва. Атаку розогнал Лукаку, а удар наносил Кевин Де Брюйне. Мяч полетел в угол ворот, и Алисон не дотянулся до него.

Второй гол в ворота Бразилии

Вернула интригу в матч сборная Бразилии аж на 76 минуте, когда Ренато Аугусто удалось сократить отставание. Он замкнул головой навес в штрафную от Коутиньо.

Гол в ворота сборной Бельгии