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Бразилия обыграла Коста-Рику благодаря голам в дополнительное время

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Бразилия – Коста-Рика результат матча
Бразилия – Коста-Рика результат матча

Сборная Бразилии за все основное время матча против Коста-Рики не сумела забить. Все голы в ворота Кейлора Наваса "селесао" забили уже в добавленное арбитром время

Бразильцы были явными фаворитами этого матча. На это костариканцы ответили надежной игрой в защите. Помогал им в этом голкипер Кейлор Навас. Он уверенно играл в рамке ворот, и никто из игроков сборной Бразилии не смогли его пробить. В основное время.

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Во втором тайме арбитр матча Куйперс назначил пенальи в ворота Коста-Рики за фол на Неймаре. Однако игроки убедили его посмотреть повтор момента, который показал, что бразилец симулировал в этом моменте, и нарушении правил на нем не было.

Единственный гол сборная Бразилии сумела забить уже когда шло добавленное арбитром время. Навес в штафний площадка, скидка на Жезуса, который не сумел как следует остановить мяч. Именно на этот отскок среагировал Коутиньо, который влетел в штрафную из глубины и пробил между ног вратарю.

Второй гол авторства Неймара. Он в касание замкнул прострел в штрафной.

Сборная Бразилии "вымучила" победу над Коста-Рикой и сохранила шансы на выход в плей-офф. Коста-Рика после двух поражений такую ​​возможность потеряла.

Бразилия – Коста-Рика 2:0

Голы: Коутиньо, 90 + 1, Неймар, 90 + 5

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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