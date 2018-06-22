Бразилия – Коста-Рика: видео голов и моментов матча

Бразилия сумела забить в ворота Коста-Рики только в дополнительное арбитром время. Однако за пять дополнительных минут "Селесао" отличились дважды.

Первый гол забил Коутиньо, в касание пробив после того, как Жезус не сумел как следует обработать мяч.

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Второй гол забил Неймар за мгновение до финального свистка.

Видео моментов матча Бразилия – Коста-Рика