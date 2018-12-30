Бразильская боец Нуньес стала первой чемпионкой в двух весовых категориях UFC
Бразильянка Аманда Нуньес, боец смешанных боевых искусств (MMA), стала первой среди женщин чемпионкой в двух весовых категориях UFC.
Меньше минуты хватило Аманде Нуньес, чтобы вписать свое имя в историю UFC.
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Бразильянка впервые среди женщин стала чемпионкой в двух весовых категориях.
Второй титул Нуньес получила, победив соотечественницу Крис Киборг. Последняя же потерпела первое поражение за почти 14 лет.
Крис Киборг и Аманда Нуньес
Аманда во время победного боя
Источник: 24 Канал
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