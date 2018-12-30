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      Бразильская боец Нуньес стала первой чемпионкой в двух весовых категориях UFC

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      Аманда Нуньес победила Крис Киборг
      Аманда Нуньес победила Крис Киборг / Фото из открытых источников

      Бразильянка Аманда Нуньес, боец смешанных боевых искусств (MMA), стала первой среди женщин чемпионкой в двух весовых категориях UFC.

      Меньше минуты хватило Аманде Нуньес, чтобы вписать свое имя в историю UFC.

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      Бразильянка впервые среди женщин стала чемпионкой в двух весовых категориях.

      Второй титул Нуньес получила, победив соотечественницу Крис Киборг. Последняя же потерпела первое поражение за почти 14 лет.

      кріс кіборг нуньєс

      Крис Киборг и Аманда Нуньес

      кріс кіблорг та аманда нуньєс

      Аманда во время победного боя

      Теги: Бразилия Спорт
      Источник: 24 Канал
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