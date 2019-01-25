Бразильский клуб отказал "Шахтеру" в продаже звездного нападающего

Бразильский клуб "Гремио" отказал "Шахтеру" в продаже 18-летнего нападающего Тете за 12 миллионов евро.

По информации издания Gazeta Esportiva, украинский клуб предложил за игрока 12 миллионов евро, однако эта сумма не устроила руководство бразильцев, которое желает выручить за 18-летнего форварда большую сумму.

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Стоит отметить, что сумма отступных за Тете составляет 100 миллионов евро, несмотря на то, что парень является игроком молодежной команды бразильского клуба (U-20). В прошлом году юный бразилец заключил контракт с "Гремио", который рассчитан до 2021 года.

Также Тете сейчас находится в составе сборной Бразилии U-20 на молодежном Копа Америка.

Ранее донецкий клуб объявил о приобретении полузащитника израильского "Маккаби" из Петах-Тиквы Манора Соломона, подписание нападающего "Карпат" Данила Сикана и переход защитника "Александрии" Валерия Бондаренко.

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