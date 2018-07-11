Бразильский клуб предлагает обменять шесть футболистов на игрока "Динамо"

Шесть игроков бразильского "Сантоса" предложены "Динамо" в обмен на полузащитника Гонсалеса.

В число футболистов, которых бразильский клуб хочет обменять на парагвайского полузащитника, попали форвард Хонатан Копет, атакующие полузащитники Эмилиано Веккио и Витор Буэно, правый защитник Даниэль Гедес, опорный полузащитник Алисон и левый защитник / атакующий полузащитник Жеан Мота, сообщает UOL Esporte.

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В "Динамо" уже определились, кого из игроков они хотели бы получить в обмен на Гонсалеса, однако конкретные имена пока не называются.

10 июля стало известно, что именно "Сантос" стал главным претендентом на Дерлиса – отец футболиста говорил о том, что уже согласованы все детали арендного соглашения.

Гонсалес перебрался в "Динамо" летом 2015 года с "Базеля" за 9,4 миллиона евро, его контракт рассчитан до июня 2020 года. В прошлом сезоне парагваец сыграл в 33 матчах во всех турнирах (24 – в основе), в которых отличился 3 голами.