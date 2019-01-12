13:21
12 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические "победы" России. Деликатесы для Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, 11 января
      Вести. UA: Магические артефакты Лавры. Новая политсила от Супрун
      Вєсті.UA
      20:15, 11 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Бразильский легионер "Динамо" не прилетел в Украину для прохождения медосмотра

      70 Читати новину українською
      Витор Буэно не прилетел в Украину
      Витор Буэно не прилетел в Украину

      Футболист "Динамо" Витор Буэно не прилетел в Украину для прохождения традиционного медосмотра.

      11-го и 12 января игроки "Динамо" проходили медосмотр. В их числе не было полузащитника Витора Буэно, который летом был арендован у "Сантоса".

      Читайте также: "Динамо" вышло из отпуска без Цыганкова и еще нескольких футболистов

      Интересно, что полузащитник сейчас находится в Бразилии, о чем свидетельствует соответствующее Stories в его Instagram-аккаунте.

      Ранее сообщалось, что 24-летний бразилец не поедет с командой на сборы в Испанию.

      В текущем сезоне на счету Буэно 3 матча за "Динамо", результативными действиями не отмечался.

      Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лоукости – зручні повітряні "маршрутки": перевірено на собі
      сегодня , 13:01 Лоукости – зручні повітряні "маршрутки": перевірено на собі
      Артем Овдієнко 60
      Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора
      сегодня , 10:00 Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора
      Іван Яковина 242
      Блог из Луганска: как же хорошо мы жили до лета-2014
      сегодня , 09:01 Блог из Луганска: как же хорошо мы жили до лета-2014
      Ольга Черненко 1270
      Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах
      11 января , 22:01 Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах
      Олексій Чибісов 2627
      Медреформа изнутри: как молодые госслужащие в Минздраве меняют систему
      11 января , 20:00 Медреформа изнутри: как молодые госслужащие в Минздраве меняют систему
      Світлана Попова 259
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM
       3 августа 2012 , 20:01
      Moto GP: Испанцы доминировали во второй день испытаний
       7 февраля 2013 , 09:21
      Президент ФФУ сомневается, можно ли играть на западе Украины
       10 марта 2014 , 11:28
      Полузащитника киевского "Динамо" переманивают во Францию
       20 августа 2015 , 14:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук