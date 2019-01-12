Бразильский легионер "Динамо" не прилетел в Украину для прохождения медосмотра
Футболист "Динамо" Витор Буэно не прилетел в Украину для прохождения традиционного медосмотра.
11-го и 12 января игроки "Динамо" проходили медосмотр. В их числе не было полузащитника Витора Буэно, который летом был арендован у "Сантоса".
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Интересно, что полузащитник сейчас находится в Бразилии, о чем свидетельствует соответствующее Stories в его Instagram-аккаунте.
Ранее сообщалось, что 24-летний бразилец не поедет с командой на сборы в Испанию.
В текущем сезоне на счету Буэно 3 матча за "Динамо", результативными действиями не отмечался.
Источник: 24 Канал
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