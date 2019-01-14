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      Бразильский легионер прибыл на сбор "Динамо" в Испании

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      Витор Буэно прибыл на сбор "Динамо"
      Витор Буэно прибыл на сбор "Динамо"

      Полузащитник "Динамо" Витор Буэно прибыл на сбор команды в испанскую Марбелью.

      Соответствующую фотографию 24-летний игрок выложил в Instagram. Интересно, что хавбек не проходил медицинский осмотр в клинике "Борис" со своими одноклубниками.

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      Недавно сам игрок отметил, что наставник его не замечает и поэтому у него почти нет практики в составе киевлян.

      Напомним, что "Динамо" арендовало Буэно у "Сантоса" прошлым летом, подписав соответствующее соглашение до 2020 года. За киевлян футболист сыграл 3 матча, однако результативными действиями в них не отметился. В сумме же на поле футболист провел всего 86 минут.

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      Теги: Спорт Динамо Футбол
      Источник: 24 Канал
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