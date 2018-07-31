Бразильский новичок "Динамо" прошел медосмотр и вскоре подпишет контракт
Бразильский полузащитник "Сантоса" Витор Буэно успешно прошел медосмотр в "Динамо" и вскоре подпишет контракт с киевлянами.
По информации FootballHub, бразилец уже 1 августа начнет тренировки в составе новой команды.
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Ранее сообщалось о договоренности между клубами об обмене игроками. Дерлис Гонсалес отправился в Бразилию на правах аренды на 2 года, а Буэно должен перейти в аренду в "Динамо" на тот же срок.
Также у киевлян есть опция выкупа контракта бразильца у "Сантоса" за 10 миллионов евро.
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Источник: 24 Канал
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