Бразильский новичок "Динамо" прошел медосмотр и вскоре подпишет контракт

Бразильский полузащитник "Сантоса" Витор Буэно успешно прошел медосмотр в "Динамо" и вскоре подпишет контракт с киевлянами.

По информации FootballHub, бразилец уже 1 августа начнет тренировки в составе новой команды.

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Блискавка Буено пройшов медогляд в @DynamoKyiv !

Контракт з півзахисником має бути підписаний найближчим часом️

Вже завтра бразилець має почати тренуватися з киянами pic.twitter.com/4RrtWK8uH8 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 31 июля 2018 г.

Ранее сообщалось о договоренности между клубами об обмене игроками. Дерлис Гонсалес отправился в Бразилию на правах аренды на 2 года, а Буэно должен перейти в аренду в "Динамо" на тот же срок.

Также у киевлян есть опция выкупа контракта бразильца у "Сантоса" за 10 миллионов евро.

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