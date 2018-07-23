Бразильский новичок "Динамо" уже вылетел в Киев
Полузащитник "Сантоса" Витор Буэно 23 июля вылетел в Украину, чтобы завершить свой трансфер в "Динамо".
Об этом на своей странице в Twitter сообщает бразильский журналист Лукас Перацолли.
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Буэно осталось пройти только медосмотр и подписать личный контракт с киевлянами, а все остальные детали сделки уже согласованы. В частности, Гонсалес, который должен отправиться в обратном направлении, еще в пятницу прошел медосмотр в бразильском клубе и 23 июля должен официально стать его игроком.
Отмечается, что бразилец уже попрощался со своими бывшими одноклубниками по "Сантосу". Договор с "Динамо", по информации различных источников, будет рассчитан на два года.
Источник: 24 Канал
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