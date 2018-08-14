Бразильский тренер хочет получить украинское гражданство

Главный тренер ФК "Львов" Жилмар дал комментарий по поводу будущих целей новичка УПЛ, а также о том, что хочет получить украинское гражданство.

Бразильский тренер отметил, что работа по поводу изменения гражданства уже ведется.

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"У меня есть желание получить украинское гражданство, и я занимаюсь этим вопросом. Украина – мой второй дом", – сказал он.

Также Жилмар назвал главную цель ФК "Львов" в УПЛ в сезоне 2018/19.

"У нас есть цель. Все, начиная от президента и заканчивая администраторами команды, живут выполнением этой задачи. А именно – "Львов" очень хочет завершить чемпионат на третьем месте. И должен сказать, что с такими людьми и таким подходом к работе, как в нашем клубе, это вполне по силам", – подытожил главный тренер ФК "Львов".

Напомним, что в матче 4-го тура УПЛ "Львов" не смог удержать победу над "Олимпиком".

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