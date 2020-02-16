22:00
16 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин и однополые браки. Космическая нищета
      Вєсті Кремля
      20:04, 15 февраля
      Вести.UA. Жир: Зеленский в книге Онищенко. Школьные уроки от нардепов ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
      БЛОГ Блоги недели
      Сайт "24" еженедельно собирает 5 лучших блогов, которые читают больше других.

      Ложь вокруг коронавируса, ссоры в Офисе президента и США ломает планы Кремля: блоги недели

      0
      Блоги недели / Getty images

      Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем - кто и зачем распространяет фейки о коронавирусе, почему уволили Андрея Богдана и что болезненно для России.

      ​1. Неоголошена війна двох Андріїв, або Чому виник конфлікт між Богданом та Єрмаком

      богдан зеленський єрмак

      Конфлікт Андрія Богдана та Андрія Єрмака був закладений з першого дня.

      Хто такі Андрій Богдан та Андрій Єрмак?

      ​2. Погана кар'єра прем'єр-міністра Гончарука, або Чому не варто шукати зраду

      гончарук

      Гончарук був змушений підробляти в масовці на телешоу. Кошмар. Знайшли зраду в країні успішних і багатих людей.

      Більше матеріалів про Олексія Гончарука – дивіться тут!

      3. Трамп створює для Росії болісну реальність

      трамп путін

      Трамп має всі шанси залишитися в Білому Домі ще на один термін, Росії належить тривалий головний біль.

      Читайте найцікавіші матеріали про майбутні вибори в США 2020.

      4. У Росію повертається Конституційна монархія?

      путін

      Серед поправок до фактично нової "путінської" Конституції схвалені до другого читання пропозиції, які дадуть можливість колишнім президентам Росії стати довічними членами Ради Федерації країни, та й сама когорта тих, кого призначають главою держави "сенаторів" збільшиться до 30 осіб. Причому семеро з них повинні призначатися назавжди.

      Все про Володимира Путіна.

      5. Інфодемія коронавірусу: хто та чому бреше про китайський штам

      коронмавірус

      Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) гучно б'є на сполох: світові загрожує нова, страшна пандемія. Але йдеться зовсім не про китайську епідемію коронавірусу – принаймні, не напряму.

      Найсвіжі новини про китайський коронавірус.

      Ознайомтесь! Коронавірус VS туберкульоз

      Гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
      сегодня
      2756
      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости России Андрей Ермак Владимир Зеленский Андрей Богдан Новости политики Новости Украины Коронавирус 2020 Новости США Выборы в США 2020 Владимир Путин Дональд Трамп Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: одинокий Богдан, летучий Коломойский и политики-валентинки
      Олег Терещенко 170
      сегодня , 19:30 Личная жизнь министров, запрет на необычные имена для детей – видео недели
      Тетяна Пасічник 110
      сегодня , 19:00 Україна та Сирія: як дві країни демонструють провал західної демократії
      Борис Немировський 927
      сегодня , 18:30 Водоснабжение Крыма: что задумали в Офисе Президента
      Анна Калюжна 632
      сегодня , 18:00 Воры в погонах: шокирующие истории, как полицейские грабят людей во время обысков
      Дмитро Гнап 415
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук