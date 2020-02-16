Ложь вокруг коронавируса, ссоры в Офисе президента и США ломает планы Кремля: блоги недели
Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем - кто и зачем распространяет фейки о коронавирусе, почему уволили Андрея Богдана и что болезненно для России.
1. Неоголошена війна двох Андріїв, або Чому виник конфлікт між Богданом та Єрмаком
Конфлікт Андрія Богдана та Андрія Єрмака був закладений з першого дня.
Хто такі Андрій Богдан та Андрій Єрмак?
2. Погана кар'єра прем'єр-міністра Гончарука, або Чому не варто шукати зраду
Гончарук був змушений підробляти в масовці на телешоу. Кошмар. Знайшли зраду в країні успішних і багатих людей.
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3. Трамп створює для Росії болісну реальність
Трамп має всі шанси залишитися в Білому Домі ще на один термін, Росії належить тривалий головний біль.
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4. У Росію повертається Конституційна монархія?
Серед поправок до фактично нової "путінської" Конституції схвалені до другого читання пропозиції, які дадуть можливість колишнім президентам Росії стати довічними членами Ради Федерації країни, та й сама когорта тих, кого призначають главою держави "сенаторів" збільшиться до 30 осіб. Причому семеро з них повинні призначатися назавжди.
Все про Володимира Путіна.
5. Інфодемія коронавірусу: хто та чому бреше про китайський штам
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) гучно б'є на сполох: світові загрожує нова, страшна пандемія. Але йдеться зовсім не про китайську епідемію коронавірусу – принаймні, не напряму.
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