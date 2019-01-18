22:31
18 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Причины неудач "Роскосмоса". Россияне недоедают котлет
      Вєсті Кремля
      21:45, 17 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, сегодня
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Артем Овдиенко

      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську

      373
      Наслідки теракту в Магнітогорську
      Наслідки теракту в Магнітогорську / rodina.news

      Терористичне угруповання ІДІЛ узяло на себе відповідальність за вибухи в російському Магнітогорську. За день до Нового року 39 людей загинули там під уламками 9-поверхівки, що злетіла у повітря, ще троє – у підірваній маршрутці.

      Тепер мусульманські радикали запевняють, що саме вони заклали вибухівку в будинку, що призвело до обвалення всього під'їзду. Також вони пояснюють причину такого довгого мовчання з цього приводу і зазначають, що лише зараз узяли на себе відповідальність, щоб не піддавати загрозі виконавців терактів. Тепер, коли терористи залишили Росію ІДІЛ оголосила, що це вони вчинили напади.

      Читайте також: Провал Brexit: як британці нашкодили собі

      Натомість російська ФСБ оперативно заперечує й продовжує наполягати, що в будинку та маршрутці здетонував побутовий газ. Варто зазначити, що Ісламська держава до сьогодні не була помічена у тому, що вигадує свою причетність до тих чи інших техногенних катастроф. Зазвичай, якщо вони беруть на себе відповідальність за скоєні вибухи, потому це підтверджується слідством.

      Але, напевно, не у випадку з російським Магнітогорськом, де тамтешня ФСБ до останнього наполягатиме, що вибухи сталися випадково, точніше через побутовий газ. Все тому, що визнавати причетність ІДІЛ до інцидентів у Магнітогорську для російських спецслужб означало б розписатися у власній безпорадності. Дуже важко було б пояснити російським громадянам, нащо країна витрачає мільярди рублів на посилення російських правоохоронців, надає їм небачені повноваження у прослуховуванні телефонів, спостережені та обшуках, натомість ефективність такої протидії терористам мізерна.

      Це щось схоже із розстрілом студентів коледжу в кримській Керчі. У навчальному закладі на вході до будівлі ФСБ встановила металодетектор, утім, терорист зі зброєю та вибухівкою просто зайшов з чорного ходу, яким учні активно користувалися, бо він зручніший і не треба витрачати час на проходження через металодетектор.

      Якими безглуздими не були російські антитерористичні заходи всередині країни, Москва точно скористається заявою ІДІЛ про відповідальність за вибухи у Магнітогорську. Для Кремля це точно буде чудовий привід посилити свою присутність у Сирії – саме боротьбою з ІДІЛ Москва пояснюватиме міжнародній спільноті бомбардування своїми військами мирних сирійський кварталів та захоплення в країні нафтових родовищ.

      Своїм же громадянам Путін і далі розказуватиме, що треба ще трохи затягнути пояси, адже вони повинні профінансувати російську воєнну присутність у далекій арабській країні, розташованій аж на Близькому Сході. А те, що російські війська насправді просто гинутимуть в інтересах президента Сирії Башара аль-Асада, простих росіян не має обходити – вони вже так гинули в Афганістані з 1979-го, коли воювали там із моджахедами.

      Читайте також: Технічні кандидати: хто вони і яка їхня мета?

      Нагадаємо, вибух газу у житловій багатоповерхівці у російському Магнітогорську стався під ранок 31 грудня. У результаті завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл. Вже 1 січня у центрі міста неподалік вищезазначеного будинку у маршрутному таксі вибухнув газовий балон, внаслідок чого автобус загорівся. У результаті інциденту загинули три людини.

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости России Новости политики УПЦ МП Взрыв в Магнитогорске Исламское государство Публикации ФСБ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      сегодня , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 372
      Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      сегодня , 21:00 Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      Іван Яковина 107
      Избирательное дерби за Харьков
      сегодня , 20:02 Избирательное дерби за Харьков
      Наталя Ромашова 114
      Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины
      сегодня , 19:00 Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины
      Олександр Гаврутенко 1529
      Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая?
      сегодня , 18:27 Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая?
      233
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук