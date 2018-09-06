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Бренд Burberry полностью отказался от натурального меха

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Бренд Burberry полностью отказался от натурального меха
Бренд Burberry полностью отказался от натурального меха / Instagram / @riccardotisci17

Британский модный дом Burberry заявил, что навсегда прекращает использовать натуральный мех в своих коллекциях. Бренд также обещает перерабатывать неиспользованные изделия вместо того, чтобы сжигать их.

Модные марки все чаще отказываются от натурального меха в своих коллекциях и выступают за экологичные продукты. Так, генеральный директор бренда Burberry Марко Гоббетти заявил, что: "Современная роскошь имеет в виду социальную и экологическую ответственность. Мы уже используем, восстанавливаем, строим и переделываем неиспользованные товары, и мы будем продолжать расширять эти усилия".

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Модель Кара Делевинь в меховом пальто Burberry

Из-за сжигания неиспользованных изделий после пошива вещей ряд экологических организаций возмутились и призвали прекратить такую практику, в результате чего Burberry вынуждены были подстраиваться под современные вызовы общества. Новую экологическую одежду уже можно будет увидеть 17 сентября на Неделе моды в Лондоне.

Теги: LifeStyle Экология Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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