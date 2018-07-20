Бренд Burberry сжег нераспроданной продукции на бешеную сумму: активисты возмущены

Британский бренд одежды и аксессуаров класса люкс Burberry за год уничтожил вещей и парфюмерии на 28,6 миллионов фунтов (более 37 миллионов долларов). Производитель просто сжег продукцию.

Как сообщает ВВС, компания Burberry, как и многие другие производители, таким образом защищает свой бренд, поскольку нераспроданные вещи крадут или перепродают по более низким ценам.

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В Burberry утверждают, что энергию, которую получили от сжигания вещей, использовали на производстве, поэтому процесс можно считать экологическим.

Однако активисты возмущены такими действиями бренда. В частности, представитель Greenpeace Лу Йен Ролофф рассказала: "Несмотря на высокие цены, Burberry не проявляет уважения к собственным продуктам, тяжелого труда рабочих и природных ресурсов, используемых для их производства".

По ее словам, если компания сжигает свою продукцию, это указывает на избыток в производстве, однако "вместо, того, чтобы уменьшить темп, они сжигают одежду хорошего качества".