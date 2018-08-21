Бренд Chanel выпустил декоративную косметику для мужчин
Бренд Chanel запустили линию косметики для мужчин, которую назвали в честь любимого Габриэль Шанель Боя Кейпел – Boy de Chanel.
Коллекция поступит в продажу в 2019 году. В линейку войдет тональное средство в четырех оттенках, увлажняющий бальзам для губ с матовым покрытием и карандаш для бровей.
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По словам разработчиков, эта косметика поможет мужчинам подчеркнуть свою красоту, – незаметно, без эффекта театрального грима.
Мужская косметика от Chanel
Источник: 24 Канал
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