Бренд Chanel выпустил декоративную косметику для мужчин

Бренд Chanel запустили линию косметики для мужчин, которую назвали в честь любимого Габриэль Шанель Боя Кейпел – Boy de Chanel.

Коллекция поступит в продажу в 2019 году. В линейку войдет тональное средство в четырех оттенках, увлажняющий бальзам для губ с матовым покрытием и карандаш для бровей.

Читайте также: Мужская коррекция бровей: новый бьюти тренд

По словам разработчиков, эта косметика поможет мужчинам подчеркнуть свою красоту, – незаметно, без эффекта театрального грима.

Мужская косметика от Chanel