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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Бренд Chanel выпустил декоративную косметику для мужчин

22 Читати новину українською
Мужская косметика от Chanel
Мужская косметика от Chanel / Chanel

Бренд Chanel запустили линию косметики для мужчин, которую назвали в честь любимого Габриэль Шанель Боя Кейпел – Boy de Chanel.

Коллекция поступит в продажу в 2019 году. В линейку войдет тональное средство в четырех оттенках, увлажняющий бальзам для губ с матовым покрытием и карандаш для бровей.

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По словам разработчиков, эта косметика поможет мужчинам подчеркнуть свою красоту, – незаметно, без эффекта театрального грима.

Мужская косметика от Chanel

Теги: LifeStyle Макияж Красота
Источник: 24 Канал
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