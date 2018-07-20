Бренд Gucci поразил новым Инстаграм-проектом с обычными людьми: фото
Итальянский бренд Gucci инициировал новый Instagram-проект с фотографом Мартином Парром.
Проект в Instagram называется #TimeToParr. Он представляет серию снимков, главными героями которых стали обычные люди, часы Gucci и места, которые являются важными для бренда Gucci.
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Фотограф Мартин Парр находил героев сразу во время путешествия по всему миру, от Чатсуорт-хаус до Дербишире к Gucci Garden во Флоренции. Парр отмечает, что хотел раскрыть для себя феномен времени, которое с развитием технологий становится все быстрее.
Все фото – Instagram Gucci
Источник: 24 Канал
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