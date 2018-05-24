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Бренд H & M выпустил коллекцию в поддержку ЛГБТ-сообщества

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Футболка H&M из коллекции в поддержку ЛГБТ-сообщества
Футболка H&M из коллекции в поддержку ЛГБТ-сообщества / Фото из открытых источников

Популярный бренд одежды H&M выпустил коллекцию одежды в поддержку ЛГБТ-сообщества. Вещи украшены слоганами вроде Pride. Часть средств от продажи пойдет на кампанию ООН против гомофобии.

Линейка называется Love for All. В капсульную коллекцию вошли футболки, куртки, кроп-топы, шорты, толстовки, носки и кепки. Все они украшены радужной символикой, а на некоторых вещах есть надписи Pride (гордость), Equality (Равенство), Love (Любовь) и United (Единение). Все вещи из этой серии – унисекс, говорится в издании Buro247.

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Из коллекции Love for All

"Мы надеемся, что коллекция Love for All поможет всем прославлять любовь и равенство", – отметил Андреас Ловенстам, представитель H & M.


Из коллекции Love for All

Капсульная коллекция будет доступна в магазинах бренда по 24 мая 2018 года, а также на сайте H & M с 31 мая. 10% розничных продаж коллекции будут пожертвованы на поддержку кампании ООН Free and Equal против гомофобии и трансфобии.


Из коллекции Love for All

Шорты, штаны, худи, черную футболку и рубашку можно будет приобрести за 15 евро, свисток – за 5 евро, носки – по 3 евро, а розовая футболка обойдется в 10 евро.


Из коллекции Love for All


ЗИз коллекции Love for All

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода ЛГБТ
Источник: 24 Канал
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