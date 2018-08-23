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Бренд Nike выпустил скандальный аксессуар, который изъяли из продажи через несколько дней

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Nike обвинили в пособничестве терроризму
Nike обвинили в пособничестве терроризму / Фото из открытых источников

Бренд спортивной одежды Nike представил лыжную шапку, очень похожую на балаклаву. Поэтому корпорацию обвинили в пособничестве криминалу и терроризму.

Об этом сообщает Metro.

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Дело в том, что внешний вид шапки был отсылкой к дрилл-музыке. Сначала этот мрачный вид хип-хопа приобрел популярность в США, теперь – и в Лондоне. Содержание песен этого направления посвящено бандитской культуре, а сами исполнители носят черные балаклавы. Кстати, их нередко обвиняют в пособничестве криминалу.


"Балаклава" Nike

Критику спортивный бренд получил тогда, когда пользователи соцсетей узнали в моделях рекламной кампании музыкантов из банд Лондона. В частности, пришитые к "балаклаве" карманы использовали как кобуру для пистолетов и чехол для ножей.

Одним из первых свое недовольство высказываниями YouTube-блогер MR DT. По его мнению, Nike серьезно ошибся с этой идеей.

В конце концов, головной убор не продержался в магазинах и нескольких дней. Товар  с продажи сняли и удалили все упоминания о нем из своего официального интернет-магазина.

Комментируя ситуацию, в Nike заявили, что даже не могли предположить такой реакции.

Теги: LifeStyle Скандал Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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