Бренд Nike выпустил скандальный аксессуар, который изъяли из продажи через несколько дней

Бренд спортивной одежды Nike представил лыжную шапку, очень похожую на балаклаву. Поэтому корпорацию обвинили в пособничестве криминалу и терроризму.

Об этом сообщает Metro.

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Дело в том, что внешний вид шапки был отсылкой к дрилл-музыке. Сначала этот мрачный вид хип-хопа приобрел популярность в США, теперь – и в Лондоне. Содержание песен этого направления посвящено бандитской культуре, а сами исполнители носят черные балаклавы. Кстати, их нередко обвиняют в пособничестве криминалу.



"Балаклава" Nike

Критику спортивный бренд получил тогда, когда пользователи соцсетей узнали в моделях рекламной кампании музыкантов из банд Лондона. В частности, пришитые к "балаклаве" карманы использовали как кобуру для пистолетов и чехол для ножей.

Одним из первых свое недовольство высказываниями YouTube-блогер MR DT. По его мнению, Nike серьезно ошибся с этой идеей.

THIS IS NOT RIGHT @nike @nikelondon



I think you’ve made a big mistake on this one, targeting the current Gang culture for profit, there’s 100’s of dead kids parents that you should be thinking about before you made these, let alone put them out for sale. pic.twitter.com/lPRoYWzyWX — MR DT (@MrDtAFC) 19 серпня 2018 р.

В конце концов, головной убор не продержался в магазинах и нескольких дней. Товар с продажи сняли и удалили все упоминания о нем из своего официального интернет-магазина.

Комментируя ситуацию, в Nike заявили, что даже не могли предположить такой реакции.