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Бренд ОККО в Крыму отсутствует, – в компании ответили на обыски СБУ

46 Читати новину українською
АЗС ОККО
АЗС ОККО / beztabu.net

Во вторник, 21 августа, сотрудники Службы безопасности устроили обыски в офисах компании "Галнафтогаз" (владелец сети АЗС ОККО) в Киеве и Львове. Одним из оснований для обыска, по словам силовиков, является деятельность сети на оккупированных территориях и в аннексированном Крыму, однако в компании этот факт опровергают.

Об этом заявил президент концерна "Галнафтогаз" Виталий Антонов на пресс-конференции в среду, 22 августа, сообщает корреспондент 24 канала.

По его словам, на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей у ​​компании было 25 заправок, 2 из которых боевики взорвали, а об остальных 23 у "Галнафтогаз" нет никаких данных.

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Относительно ситуации с сетью АЗС в Крыму, то, по словам Антонова, бренд ОККО на аннексированном полуострове отсутствует – концерн туда ничего не поставляет и не проводит никаких финансовых операций. Сами АЗС работают, однако лицензионное соглашение было расторгнуто.

По словам вице-президента "Галнафтогаз" Василия Даниляка, компания пока не продала АЗС на аннексированном полуострове, поскольку компания не уверена в легитимности продажи крымских активов.

"К нам поступали неоднократно такие предложения от различных компаний, но поскольку наша компания не имеет окончательного ответа на вопрос легитимности продажи этих активов, мы прекратили любые переговоры по этому вопросу", – отметил он.

По словам Даниляка, "Галнафтогаз" обратился к европейским юристам для того, чтобы решить, не нарушает ли компания европейское санкционные законодательство.

В свою очередь, управляющий директор ЕБРР (Восточная Европа и Кавказ) Франсис Малиж призвал украинские власти расследовать обвинения в отношении "Галнфтогаза" цивилизованно и выразил готовность банка сотрудничать с тем, чтобы "докопаться до истины".

"Обвинения, которые вчера начались в сторону компании, безусловно, заслуживают внимания, но мы призываем конструктивно разобраться в них. Если под ними что-то кроется, то разбираться в сути нужно, прежде всего, цивилизованным путем, а не таким образом, как мы видели вчера", - отметил Малиж.

Напомним, что мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, а одним из миноритарных – Европейский банк реконструкции и развития, что уже свидетельствует о прозрачности в работе. Поэтому обыски больше похожи на обычные попытки взять под контроль бизнес. Например, раньше по похожей схеме правоохранители обыскивали "Новую почту", однако впоследствии дело "развалилось", не дойдя до суда.

Теги: Новости Украины нефть СБУ
Источник: 24 Канал
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