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Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода

Бренд Versace установил фэшн-рекорд в рекламе новой коллекции: яркие кадры

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Показ коллекции Versace
Показ коллекции Versace / фото из соцсетей

Популярный бренд Versace оригинально представил новую осеннюю коллекцию. Дизайнер Донателла Версаче таким образом установила фэшн-рекорд.

Versace представил новую коллекцию стильной и яркой одежды. Дизайнеры сделали самый длинный снимок в истории фэшн-индустрии, чем установили рекорд. В съемке приняли участие 54 модели, в частности, знаменитые Джиджи Хадид, Кайя Гербер и Стелла Максвелл.

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По замыслу авторов проекта, таким образом подчеркнута самая главная особенность и направление линейки брендовой одежды – его инклюзивность. Поэтому модели стали в ряд, а фотограф сделал фотографии, которые складываются в одну цепочку.

Мы – семья Versace. Мы разделяем одни и те же ценности: силу, новаторство, мужество, иронию. Мы – команда, которая отстаивает свои принципы,
– отметила Донателла Версаче.

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

Кроме этого, Донателла Версаче совместно с манекенщицами обратили внимание поклонников на одну из самых популярных ошибок в произношении бренда. Дизайнер не раз говорила журналистам, что она не терпит, когда вместо слова "Версаче" говорят "Версачи". Поэтому звезды и сама Донателла записали видеоурок для подписчиков.

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода Рекорды Мода
Источник: 24 Канал
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