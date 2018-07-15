Бренд Versace установил фэшн-рекорд в рекламе новой коллекции: яркие кадры
Популярный бренд Versace оригинально представил новую осеннюю коллекцию. Дизайнер Донателла Версаче таким образом установила фэшн-рекорд.
Versace представил новую коллекцию стильной и яркой одежды. Дизайнеры сделали самый длинный снимок в истории фэшн-индустрии, чем установили рекорд. В съемке приняли участие 54 модели, в частности, знаменитые Джиджи Хадид, Кайя Гербер и Стелла Максвелл.
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По замыслу авторов проекта, таким образом подчеркнута самая главная особенность и направление линейки брендовой одежды – его инклюзивность. Поэтому модели стали в ряд, а фотограф сделал фотографии, которые складываются в одну цепочку.
Мы – семья Versace. Мы разделяем одни и те же ценности: силу, новаторство, мужество, иронию. Мы – команда, которая отстаивает свои принципы,
– отметила Донателла Версаче.
Кроме этого, Донателла Версаче совместно с манекенщицами обратили внимание поклонников на одну из самых популярных ошибок в произношении бренда. Дизайнер не раз говорила журналистам, что она не терпит, когда вместо слова "Версаче" говорят "Версачи". Поэтому звезды и сама Донателла записали видеоурок для подписчиков.