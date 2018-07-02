Бренд Vetements показал в новой коллекции украинский герб и флаг: фото

Известный бренд Vetements представил в Париже новую провокационную коллекцию весна-2019, в которой продемонстрировал желто-голубую куртку с гербом Украины.

Дизайнер Демна Гвасалия посвятил коллекцию годам, проведенных в Грузии. На показе были представлены куртки с флагами Украины, России, Грузии, Турции и США. Также на толстовках были изображены портреты Виктора Цоя, нецензурные надписи на русском языке, водолазки с тюремными "куполами".

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Украинский герб и флаг на куртке от Vetements

Также в коллекции была куртка с российским флагом

"У каждого принта на футболке должен быть смысл. Надоело делать слоганы ради слоганов", – так прокомментировал Гвасалия свою новую коллекцию для Balenciaga еще в марте.