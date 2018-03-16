Бренд Yeezy рэпера Канье Уэста обвинили в плагиате
Модный бренд одежды Yeezy рэпера Канье Уэста, который вдохновился вкусом и стилем своей жены Ким Кардашян, внезапно вляпался в скандал из-за плагиата.
Об этом сообщают на People.
Компания Jordan Outdoor Enterprises подала иск против компании Уэста и игроков NBA Леброна Джеймса и Unknwn, которые продвигали одежду Yeezy. Представители организации обвинили бренд одежды Yeezy якобы в использовании разработанного ею принта – дизайна камуфляжа.
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В деле указано, что представители Yeezy еще в марте 2016 обратились к Jordan Outdoor Enterprises с запросом относительно их принта, но общение между брендами прекратилось после того, как истец предоставил все документы лицензирования.
Оригинальный принт камуфляжа компании Jordan Outdoor Enterprises
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То есть бренд Канье Уэста, похоже, проигнорировал документы и все же выпустил штаны с камуфлированным принтом. Этот принт также был использован в линейке бренда под названием Season 5, в который вошли худи, куртки-бомберы, рубашки, брюки карго и обувь.
Ким Кардашян в брюках с принтом камуфляжа из линейки Yeezy Season 5
Плагиат элементов дизайна Jordan Outdoor Enterprises в брюках бренда Yeezy
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