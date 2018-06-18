Бренд Zara открывает магазины с роботами

Компания Inditex, в корпорацию которой входит бренд Zara, работает над технологией дополненной реальности. В планах корпорации – заменить продавцов в магазинах роботами.

Об этом пишет Thatsmart.ru.

Так, в лондонском бутике Zara уже работает робот, который выдает клиентам заказы из интернет-магазина. Кроме того, бренд запустил технологию для осмотра новой коллекции, благодаря которой клиенты могут посмотреть на новые вещи наведя смартфон на витрину магазина. Правда, сначала на смартфон нужно установить соответствующее приложение.

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Также секции самообслуживания установили в одном из мадридских магазинов. Здесь клиенты могут самостоятельно выбирать товар и оплачивать покупку, самостоятельно сканируя код, без участия продавца.

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