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Бренду Ralph Lauren – 50 лет: звездные гости грандиозной вечеринки в Нью-Йорке в фото

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Звезды на вечеринке Ralph Lauren
Звезды на вечеринке Ralph Lauren / www.gettyimages.in

Празднование по случаю 50-летия одного из самых известных брендов мира Ralph Lauren состоялось вчера, 8 сентября. В Центральном парке Нью-Йорка собрались не только первые звезды Голливуда, музыкальной и модной индустрий, а известные политики и бизнесмены.

Роскошная вечеринка собрала всех гостей на красной дорожке живописной террасы Bethesda, что в Центральном парке. Масштабное событие включало в себя невероятный модный показ с участием известных моделей (Кайя Гербер, Джиджи Хадид и другие), а также представила впечатляющую цифровую инсталляцию и, конечно же, гламурную вечеринку.

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Кайя Гербер на показе Ralph Lauren

Праздничный ужин состоялся вокруг фонтана Bethesda, которая по стилистике очень напоминала дворик ресторана Ralph's, расположенного в Париже и является собственностью учредителя бренда. Своими элегантными платьями и смокингами красовались такие звезды как Галлар Клинтон, Опра Уинфри, Анна Винтур, Энн Хэтэуэй, Стивен Спилберг, Оливия Палермо, Кьяра Фераньи, Александр Ванг, Вера Ванг, Приянка Чопра и Ник Джонас, Блейк Лайвли, Джессика Честейн, Лили Олдридж, Роберт де Ниро и многие другие.

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Предлагаем посмотреть, какие же образы продемонстрировали знаменитости на красной дорожке мероприятия Ralph Lauren.


Роузи Хантингтон-Уайтли


Оливия Палермо


Роберт де Ниро


Приянка Чопра и Ник Джонас


Канье Уэст


Тейлор Хилл


Кьяра Ферраньи


Джессика Честейн


Блейк Лайвли


Джеймс Нортон


Энн Хэтэуэй


Лили Олдридж

Теги: LifeStyle Мода Кайя Гербер Голливуд
Источник: 24 Канал
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