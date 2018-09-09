Бренду Ralph Lauren – 50 лет: звездные гости грандиозной вечеринки в Нью-Йорке в фото

Празднование по случаю 50-летия одного из самых известных брендов мира Ralph Lauren состоялось вчера, 8 сентября. В Центральном парке Нью-Йорка собрались не только первые звезды Голливуда, музыкальной и модной индустрий, а известные политики и бизнесмены.

Роскошная вечеринка собрала всех гостей на красной дорожке живописной террасы Bethesda, что в Центральном парке. Масштабное событие включало в себя невероятный модный показ с участием известных моделей (Кайя Гербер, Джиджи Хадид и другие), а также представила впечатляющую цифровую инсталляцию и, конечно же, гламурную вечеринку.

Читайте также: Модель Жозефин Скривер впитала прозрачное платье на светское мероприятие: горячие фото



Кайя Гербер на показе Ralph Lauren

Праздничный ужин состоялся вокруг фонтана Bethesda, которая по стилистике очень напоминала дворик ресторана Ralph's, расположенного в Париже и является собственностью учредителя бренда. Своими элегантными платьями и смокингами красовались такие звезды как Галлар Клинтон, Опра Уинфри, Анна Винтур, Энн Хэтэуэй, Стивен Спилберг, Оливия Палермо, Кьяра Фераньи, Александр Ванг, Вера Ванг, Приянка Чопра и Ник Джонас, Блейк Лайвли, Джессика Честейн, Лили Олдридж, Роберт де Ниро и многие другие.

Читайте также: Самые горячие образы с красной дорожки GQ Men Of The Year Awards: фото

Предлагаем посмотреть, какие же образы продемонстрировали знаменитости на красной дорожке мероприятия Ralph Lauren.



Роузи Хантингтон-Уайтли



Оливия Палермо



Роберт де Ниро



Приянка Чопра и Ник Джонас



Канье Уэст



Тейлор Хилл



Кьяра Ферраньи



Джессика Честейн



Блейк Лайвли



Джеймс Нортон



Энн Хэтэуэй