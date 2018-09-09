Бренду Ralph Lauren – 50 лет: звездные гости грандиозной вечеринки в Нью-Йорке в фото
Празднование по случаю 50-летия одного из самых известных брендов мира Ralph Lauren состоялось вчера, 8 сентября. В Центральном парке Нью-Йорка собрались не только первые звезды Голливуда, музыкальной и модной индустрий, а известные политики и бизнесмены.
Роскошная вечеринка собрала всех гостей на красной дорожке живописной террасы Bethesda, что в Центральном парке. Масштабное событие включало в себя невероятный модный показ с участием известных моделей (Кайя Гербер, Джиджи Хадид и другие), а также представила впечатляющую цифровую инсталляцию и, конечно же, гламурную вечеринку.
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Кайя Гербер на показе Ralph Lauren
Праздничный ужин состоялся вокруг фонтана Bethesda, которая по стилистике очень напоминала дворик ресторана Ralph's, расположенного в Париже и является собственностью учредителя бренда. Своими элегантными платьями и смокингами красовались такие звезды как Галлар Клинтон, Опра Уинфри, Анна Винтур, Энн Хэтэуэй, Стивен Спилберг, Оливия Палермо, Кьяра Фераньи, Александр Ванг, Вера Ванг, Приянка Чопра и Ник Джонас, Блейк Лайвли, Джессика Честейн, Лили Олдридж, Роберт де Ниро и многие другие.
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Предлагаем посмотреть, какие же образы продемонстрировали знаменитости на красной дорожке мероприятия Ralph Lauren.
Роузи Хантингтон-Уайтли
Оливия Палермо
Роберт де Ниро
Приянка Чопра и Ник Джонас
Канье Уэст
Тейлор Хилл
Кьяра Ферраньи
Джессика Честейн
Блейк Лайвли
Джеймс Нортон
Энн Хэтэуэй
Лили Олдридж