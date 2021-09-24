Бревна посыпались на авто сзади: бус слетел с дороги под Харьковом – видео с места ДТП

На Харьковщине 24 сентября с грузовика посыпались бревна. Они попали на микроавтобус, который ехал позади.

В результате бус слетел с дороги в кювет. На место вызвали скорую, однако пока неизвестно есть ли пострадавшие в результате инцидента.

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Бус слетел с дороги на Харьковщине: смотрите видео телеграма "Веха"

Практически не были закреплены

Авария произошла на трассе Киев – Харьков – Довжанский. В сети об инциденте впервые сообщили в 10:50. Вероятно видео сняли незадолго до этого.

Бревна, которые посыпались на авто: смотрите видео телеграма "Веха"

На одной из записей видно, что посыпались не все бревна, которые были на грузовике ВАЗ. Благодаря этому можно заметить, насколько плохо древесина закреплена. Для этого там использовали только один пояс.

Правоохранители на месте аварии: смотрите видео телеграма "Веха"

Также туда прибыли правоохранители, которые начали устанавливать обстоятельства инцидента. Однако они пока никак не комментировали ДТП.