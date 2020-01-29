Brexit и бизвиз между Украиной и Великобританией: что изменится с 1 февраля

Великобритания перестанет быть членом Евросоюза в ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года. 24 января Объединенное Королевство и Евросоюз подписали соответствующее соглашение. Для Украины Brexit означает определенные изменения как в экономическом сотрудничестве с британцами, так и в политическом – в частности, относительно безвизового режима.

Поскольку так называемого жесткого Brexit удалось избежать, то торговля Украины с Британией не пострадает, пишут в " Европейской правде ". Ведь до конца 2020 года будет действовать переходный период, когда Лондон продолжит выполнять торговое законодательство ЕС, а значит и экономические условия Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза.

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Впрочем, есть и проблема – безвизовый режим. Британцы (как граждане ЕС) в Украину имели право въезжать без виз с 2005 года (решение президента Виктора Ющенко). Но с 1 февраля 2020 эта норма перестает действовать – ведь британцы перестают быть гражданами Евросоюза.

О безвизовом пересечении украинской границы британцами

Президент Украины Владимир Зеленский официально не объявлял, что будет после 1 февраля с безвизом для британцев. Впрочем, в британской прессе были сообщения о том, что в день выхода Великобритании из ЕС украинский глава государства подпишет указ, которым продолжит безвизовый режим на один год .

О британских визах для украинцев

Великобритания – друг и партнер Украины на международной арене. Однако в получении виз для посещения Королевства украинцами есть проблемы. Британская визовая политика жесткая, причем к Украине отношение – из худших:

В 2015 году, например, отказы получали более 20% украинцев , что обращались в посольство Великобритании за visit visa (массовая туристическая виза). Причем права на апелляцию у заявителей не было, а Лондон не признавал проблему.

Отказов было много, так как британцы боялись наплыва беженцев из-за войны . Впоследствии эти опасения сгладились, количество отказов уменьшилось. В 2018 и 2019 годах было их примерно 11%. Однако и это – очень много.

Украина и ЕС имеют безвизовый режим пересечения границы, ЕС признает, что украинцы не представляют системной угрозы, однако для Британии пока это не аргумент.

Безвизовый диалог с Евросоюзом длился много лет, и с Великобританией процесс не продлится быстро. Но именно сейчас, после Brexit, возникают хорошие предпосылки для активизации переговоров с Британией об изменении визовой политики в отношении Украины.

В течение 2020 году Украина стремится получить от Британии план действий по поводу безвиза для украинцев по примеру плана действий, который Украина имела с ЕС. Причем Киев готов доказать, что украинцы не представляют угрозы для Британии, и даже выполнить определенные дополнительные условия .



Такое мнение высказали представители общественных организаций "Европейская правда" и "Европа без барьеров".

Brexit: что следует знать

Референдум 23 июня 2016 показал, что 51,9% британцев поддерживают выход Великобритании из ЕС.

Brexit планировали еще на 29 марта 2019 года, но много раз переносили, потому что не могли договориться об условиях.

В декабре 2019 года на внеочередных парламентских выборах в Великобритании победила Консервативная партия премьера страны Бориса Джонсона, фанатично преданного идее Brexit.

20 декабря Палата общин приняла законопроект о согласовании выхода Британии из ЕС. 24 января 2020 законопроект одобрила и верхняя палата парламента.

Соглашение о Brexit еще предстоит ратифицировать Европарламенту, его должна подписать и королева Елизавета II. Впрочем, это считают формальностями.

Окончательно Brexit назначили на полночь с 31 января на 1 февраля 2020 года.