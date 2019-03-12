Brexit опять отменяется: парламент Британии во второй раз отклонил соглашение о выходе из ЕС

Палата общин парламента Великобритании 12 марта во второй раз отклонила соглашение о выходе страны из Евросоюза. Это было соглашение с изменениями, которые британский премьер Тереза Мэй 11 марта согласовала с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером.

Соглашение не поддержали оппозиционные лейбористы, часть депутатов правящей Консервативной партии и североирландская Демократическая юнионистская партия. В общем против соглашения проголосовал 391 депутат, за соглашение высказались 242.

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Внесенные в соглашение о выходе Британии из ЕС изменения касались так называемого запасного механизма для ирландского границы. Эти изменения предусматривали создание специального арбитража по разрешению вопроса границы между Ирландией и Северной Ирландией, а также подписание нового альтернативного соглашения до 2020 года, то есть до конца переходного периода.

Однако по мнению британских депутатов, предлагаемые изменения не отменяют все риски того, что Британия может слишком долго оставаться в рамках "запасного механизма". Парламентарии опасаются, что страна долго будет находиться под юрисдикцией ЕС.

Теперь страна имеет всего 2 варианта: выход из ЕС без соглашения или отсрочку Brexit после запланированной даты 29 марта. Срок выхода Британии из ЕС может быть перенесен максимум до начала июля, заявил Юнкер.

Мэй заявила депутатам, что если они не одобрят новое соглашение, то смогут провести голосование по выходу страны из ЕС без соглашения. А затем, до 14 марта, состоится голосование, на котором решат, откладывать ли Brexit на короткий срок.

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Что такое Brexit?

Выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из ЕС проголосовало 51,9% человек. А за то, чтобы остаться в составе ЕС, высказались 48,1% британцев.



Окончательная дата выхода Британии из ЕС – 29 марта 2019 года. Затем начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Его могут продлить 1 раз, максимальная продолжительность пока неизвестна.