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Бриджит Макрон надела роскошное вечернее платье на официальный прием: фото

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Бриджит Макрон очаровала нежным образом
Бриджит Макрон очаровала нежным образом / Getty images

Первая леди Франции Бриджит Макрон не зря имеет большую популярность в своей стране, ведь стиль жены президента завораживает. Так, на официальном приеме избранница Эммануэля Макрона поразила элегантным образом.

Как известно, в Париж с официальным визитом прибыли герцог Люксембурга Анри и его супруга герцогиня Мария Тереза. Для почетных гостей президент Франции и первая леди организовали торжественный ужин в Елисейском дворце.

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По этикету, участники трапезы выбрали вечерние наряды, что добавило официальному приему элегантности и изысканности. Так, Бриджит Макрон очаровала гостей роскошным кремовым платьем из шелка от бренда Louis Vuitton. Сверху платье было расшито серебряными пайетками и имело стильный вырез. Образ Бриджит Макрон дополнила бежевыми туфлями на каблуках, которые имели металлические вставки.

В то же время герцогиня Люксембурга Мария Тереза ​​также похвасталась изысканным платьем зеленого цвета. Платье выглядело очень изящно, поскольку сшито из шифона. К элегантному "луку" герцогиня подобрала стильные украшения из бриллиантов.


Официальный прием в Париже


Эммануэль Макрон и его жена Бриджит встречали гостей из Люксембурга


Бриджит Макрон очаровала элегантным образом


Официальный прием в Париже


Эммануэль Макрон с женой Бриджит


Первая леди Бриджит Макрон и президент Франции

Теги: LifeStyle Мода Новости Франции Эммануэль Макрон
Источник: 24 Канал
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