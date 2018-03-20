Бриджит Макрон надела роскошное вечернее платье на официальный прием: фото

Первая леди Франции Бриджит Макрон не зря имеет большую популярность в своей стране, ведь стиль жены президента завораживает. Так, на официальном приеме избранница Эммануэля Макрона поразила элегантным образом.

Как известно, в Париж с официальным визитом прибыли герцог Люксембурга Анри и его супруга герцогиня Мария Тереза. Для почетных гостей президент Франции и первая леди организовали торжественный ужин в Елисейском дворце.

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По этикету, участники трапезы выбрали вечерние наряды, что добавило официальному приему элегантности и изысканности. Так, Бриджит Макрон очаровала гостей роскошным кремовым платьем из шелка от бренда Louis Vuitton. Сверху платье было расшито серебряными пайетками и имело стильный вырез. Образ Бриджит Макрон дополнила бежевыми туфлями на каблуках, которые имели металлические вставки.

В то же время герцогиня Люксембурга Мария Тереза ​​также похвасталась изысканным платьем зеленого цвета. Платье выглядело очень изящно, поскольку сшито из шифона. К элегантному "луку" герцогиня подобрала стильные украшения из бриллиантов.



Официальный прием в Париже



Эммануэль Макрон и его жена Бриджит встречали гостей из Люксембурга



Бриджит Макрон очаровала элегантным образом



Официальный прием в Париже



Эммануэль Макрон с женой Бриджит