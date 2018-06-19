Бриджит Макрон планирует изменить Елисейский дворец, – СМИ

Первая леди Франции Бриджит Макрон решила внести изменения в Елисейском дворце. Жена Президента уже знает, как она осовременить знаменитое здание XVIII века.

Очаровательная Бриджит Макрон не будет заниматься дизайном Елисейского дворца самостоятельно, сообщает Page Six. В этом ей помогут молодые специалисты, которых первая леди официально пригласит в резиденцию.

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"Я хочу привлечь в команду молодых дизайнеров и сделать более современную обивку. Мы соединим классику с XXI веком", – призналась Бриджит Макрон.

В то же время в 2017 году Бриджит Макрон уже внедряла изменения в интерьере Елисейского дворца. Первая леди распорядилась снять со всех окон плотные портьеры, которые не впускали солнечный свет в комнаты. Поэтому с появлением Бриджит в резиденции французского президента стало значительно светлее и уютнее. Кроме того, такое решение открыло очаровательный вид на сад.

Теперь сюда попадает больше света, и сады стало видно,

– отметила Бриджит Макрон.

Сразу после того, как Эммануэль Макрон стал Президентом Франции, супруги приняли решение, что поселятся в Елисейском дворце. Поэтому новая хозяйка взялась обновлять имение и заботиться по поводу официальных приемов в нем. В то же время Бриджит заказала дизайнерскую посуду, чем вызвала недовольство французов, которые считают это расточительством. Первая леди отметила, что много посуды из столетней коллекции было повреждено, поэтому в резиденции нужен новый сервиз.



Эммануель и Бриджит Макрон