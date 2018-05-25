Бриджит Макрон выбрала очаровательный образ для встречи с Владимиром Путиным: фото
Французский президент Эммануэль Макрон в сопровождении очаровательной жены Бриджит посетил Россию. В Санкт-Петербурге глава государства встретился с главой Кремля Владимиром Путиным.
Встреча двух гарантов состоялась в рамках Международного экономического форума. Владимир Путин встретил французских чиновников в Константиновском дворце, где лидеры государств обсудили вопросы внешней политики и двустороннее сотрудничество.
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Но не только решение важных вопросов запомнится после 2-дневного визита Эммануэля Макрона в Россию. Всех поразил волшебный образ первой леди. 65-летняя Бриджит Макрон выбрала для встречи черное элегантное платье. К наряду жена Президента Франции подобрала светлый плащ с черными пуговицами и туфли на каблуках.
Идеальная укладка волос и нежный макияж с акцентом на глаза дополнили стильный "лук" Бриджит Макрон. Сумка с геометрическим орнаментом добавила образу первой леди элегантности и изысканности.
Стоит отметить, что во время встречи с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон и очаровательная Бриджит мило улыбались, что зафиксировали фотографы.
Известно, что вечером 25 мая супруги Макрон примут участие в гала-вечере в Екатериининском дворце, куда их пригласил Владимир Путин. Вероятно, Бриджит Макрон не изменит традиции и засветит роскошное платье от французского бренда.