Бриджит Макрон засветила драгоценные украшения во время официального выхода: фото

Первая леди Франции Бриджит Макрон в свои 64 года подтверждает, что женщина может выглядеть роскошно в любом возрасте. Жена Президента каждый раз демонстрирует элегантные наряды и стройную фигуру.

Однако, кроме роскошных платьев и пальто, Бриджит Макрон также выбирает и драгоценные украшения. Это первая леди продемонстрировала во время визита во французский госпиталь Rouen, где пообщалась с маленькими пациентами и их родителями.

Читайте также: Бриджит Макрон одела роскошное вечернее платье на официальный прием: фото

На встречу она прибыла в сопровождении своего мужа. В больнице в Нормандии Президент Эммануэль Макрон представил план по оказанию образовательных услуг и уходу за людьми, которые живут с аутизмом.

Для выхода Бриджит Макрон выбрала черные приталенные брюки, белую рубашку и пиджак от бренда Balmain. Стильный образ первая леди дополнила туфлями на каблуке и драгоценными украшениями. В частности, Бриджит Макрон засветила два золотых перстня с бриллиантом и изумрудом. Стоит отметить, что первая леди Франции выглядела роскошно.



Украшения Бриджит Макрон



Бриджит Макрон в стильном образе

Допис, поширений Brigitte et Emmanuel Macron (@lesmacron) 5 Кві 2018 р. о 5:03 PDT