Бриджит Макрон засветила драгоценные украшения во время официального выхода: фото
Первая леди Франции Бриджит Макрон в свои 64 года подтверждает, что женщина может выглядеть роскошно в любом возрасте. Жена Президента каждый раз демонстрирует элегантные наряды и стройную фигуру.
Однако, кроме роскошных платьев и пальто, Бриджит Макрон также выбирает и драгоценные украшения. Это первая леди продемонстрировала во время визита во французский госпиталь Rouen, где пообщалась с маленькими пациентами и их родителями.
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На встречу она прибыла в сопровождении своего мужа. В больнице в Нормандии Президент Эммануэль Макрон представил план по оказанию образовательных услуг и уходу за людьми, которые живут с аутизмом.
Для выхода Бриджит Макрон выбрала черные приталенные брюки, белую рубашку и пиджак от бренда Balmain. Стильный образ первая леди дополнила туфлями на каблуке и драгоценными украшениями. В частности, Бриджит Макрон засветила два золотых перстня с бриллиантом и изумрудом. Стоит отметить, что первая леди Франции выглядела роскошно.
Украшения Бриджит Макрон
Бриджит Макрон в стильном образе
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