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Бриджит Макрон засветила драгоценные украшения во время официального выхода: фото

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Эммануэль Макрон с женой Бриджит
Эммануэль Макрон с женой Бриджит / EPA

Первая леди Франции Бриджит Макрон в свои 64 года подтверждает, что женщина может выглядеть роскошно в любом возрасте. Жена Президента каждый раз демонстрирует элегантные наряды и стройную фигуру.

Однако, кроме роскошных платьев и пальто, Бриджит Макрон также выбирает и драгоценные украшения. Это первая леди продемонстрировала во время визита во французский госпиталь Rouen, где пообщалась с маленькими пациентами и их родителями.

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На встречу она прибыла в сопровождении своего мужа. В больнице в Нормандии Президент Эммануэль Макрон представил план по оказанию образовательных услуг и уходу за людьми, которые живут с аутизмом.

Для выхода Бриджит Макрон выбрала черные приталенные брюки, белую рубашку и пиджак от бренда Balmain. Стильный образ первая леди дополнила туфлями на каблуке и драгоценными украшениями. В частности, Бриджит Макрон засветила два золотых перстня с бриллиантом и изумрудом. Стоит отметить, что первая леди Франции выглядела роскошно.


Украшения Бриджит Макрон


Бриджит Макрон в стильном образе

Теги: LifeStyle Новости Франции
Источник: express.co.uk
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