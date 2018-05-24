Бриджит Макрон засветила стильный наряд на официальной встрече: фото

Первая леди Франции Бриджит Макрон не прекращает посещать официальные мероприятия. 65-летняя жена Эммануэля Макрона демонстрирует стильные "луки" во время каждого выхода.

23 мая волшебная Бриджит Макрон встретилась с 58-летней активисткой Латфи ибн Зиатен. Женщина является матерью французского военнослужащего, которого убил террорист в Тулузе. Трагедия произошла в марте 2012 года.

Читайте также: Мелания не может даже открыть окно Белого дома, – Бриджит Макрон

Бриджит Макрон организовала встречу в Елисейском дворце. Для официального мероприятия первая леди выбрала одежду в одном цвете. Бриджит Макрон встретила активистку в зауженных джинсах, которые подчеркнули ее стройные ноги, блейзере и пиджаке с золотой пуговицей. Супруга президента завершила образ туфлями на каблуках. Весь "лук" был довольно обыденным и одновременно элегантным.

Бриджит Макрон в Елисейском дворце

Кроме этого, Бриджит Макрон сделала простой макияж с акцентом на глаза. Светлая помада дополнила образ первой леди и подчеркнула искреннюю улыбку.

Допис, поширений liewig (@christianliewig) 23 Тра 2018 р. о 1:02 PDT

Вероятно, такой обыденный образ Бриджит Макрон примерила не случайно. Ведь собеседница первой леди наведалась в Елисейский дворец тоже в синем наряде и платке.

Бриджит Макрон засветила обыденный "лук"

Отметим, что вскоре Эммануэль Макрон в сопровождении очаровательной Бриджит посетит Россию. Президент Франции намерен принять участие в Международном экономическом форуме, который состоится в Санкт-Петербурге.