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Бриджит Макрон засветила стильный наряд на официальной встрече: фото

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Бриджит Макрон
Бриджит Макрон / Getty images

Первая леди Франции Бриджит Макрон не прекращает посещать официальные мероприятия. 65-летняя жена Эммануэля Макрона демонстрирует стильные "луки" во время каждого выхода.

23 мая волшебная Бриджит Макрон встретилась с 58-летней активисткой Латфи ибн Зиатен. Женщина является матерью французского военнослужащего, которого убил террорист в Тулузе. Трагедия произошла в марте 2012 года.

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Бриджит Макрон организовала встречу в Елисейском дворце. Для официального мероприятия первая леди выбрала одежду в одном цвете. Бриджит Макрон встретила активистку в зауженных джинсах, которые подчеркнули ее стройные ноги, блейзере и пиджаке с золотой пуговицей. Супруга президента завершила образ туфлями на каблуках. Весь "лук" был довольно обыденным и одновременно элегантным.

Бриджит Макрон в Елисейском дворце

Кроме этого, Бриджит Макрон сделала простой макияж с акцентом на глаза. Светлая помада дополнила образ первой леди и подчеркнула искреннюю улыбку.

Вероятно, такой обыденный образ Бриджит Макрон примерила не случайно. Ведь собеседница первой леди наведалась в Елисейский дворец тоже в синем наряде и платке.

Бриджит Макрон засветила обыденный "лук"

Отметим, что вскоре Эммануэль Макрон в сопровождении очаровательной Бриджит посетит Россию. Президент Франции намерен принять участие в Международном экономическом форуме, который состоится в Санкт-Петербурге.

Теги: LifeStyle Новости Франции
Источник: 24 Канал
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