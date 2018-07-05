Бриедис проведет бой с Делурье в андеркарде поединка Усик – Гассиев

Экс-чемпион мира WBC из Латвии Майрис Бриедис (23-1, 18 КО) выйдет на ринг в Москве в андеркарде финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком и чемпионом WBA и IBF россиянином Муратом Гассиевым.

Соперником латвийца станет французский боксер Брандон Делурье ( 11-1-1, 1 КО).

На пути к финалу и бою с Гассиевым Усик победил как раз Бриедиса. После боя Усик заявил, что поединок с Бриедисом был самым тяжелым в его карьере.

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Финальная встреча WBSS между Муратом Гассиевым и Александром Усиком состоится 21 июля на арене спорткомплекса "Олимпийский". Ранее Усик отказывался драться в России, но потом передумал и заявил, что поедет в Москву только за победой.

Кроме того, одним из главных событий станет бой за звание абсолютной чемпионки мира по боксу в наилегчайшем весе среди женщин между Сесилией Брекхус (33-0-0), которая является действующей обладательницей поясов WBA, WBC, WBO, IBF, IBO в полусреднем весе из Норвегии, и россиянкой Инной Сагайдаковской (7-0-0), владеющей титулом чемпионки мира WBC в среднем весе. В андеркарте боксерского шоу пройдут поединки Федора Чудинова, Дениса Шафикова, Романа Андреева и украинца Сергея Богачука.