Брифинг президента стартовал около 17:00. Трансляцию ведут и онлайн – на официальной странице представительства главы государства.
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Главные тезисы по брифингу президента Зеленского
Послушать брифинг можно как на украинском, так и на английском языках. Также есть жестовая трансляция.
Смотрите онлайн-трансляцию общения Зеленского с журналистами:
О чем говорил Зеленский во время пресс-марафона: коротко
- На встрече с президентом присутствовали представители 30 украинских и международных СМИ.
- Зеленский рассказал о выполненных и невыполненных обещаниях половины своей каденции.
- Также во время пресс-марафона была поднята тема войны на Донбассе.
- Глава государства сообщил о государственном перевороте, который готовили на 1 декабря, а также ответил на вопрос об операции с "вагнеровцами".