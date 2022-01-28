Брифинг президента стартовал около 17:00. Трансляцию ведут и онлайн – на официальной странице представительства главы государства.

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Главные тезисы по брифингу президента Зеленского

Послушать брифинг можно как на украинском, так и на английском языках. Также есть жестовая трансляция.

Смотрите онлайн-трансляцию общения Зеленского с журналистами:

Обратите внимание! Предыдущая большая пресс-конференция президента Украины состоялась 26 ноября. Тогда вместо трех анонсированных часов Зеленский общался с представителями медиа шесть.

О чем говорил Зеленский во время пресс-марафона: коротко