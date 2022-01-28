Зеленский встретился с иностранными СМИ: главные тезисы президента – онлайн
Источник:24 канал
Президент Владимир Зеленский 28 января отвечал на вопросы представителей иностранных СМИ. Глава государства затронул наиболее актуальные темы, в частности, возможное вторжение России на украинскую территорию.
Брифинг президента стартовал около 17:00. Трансляцию ведут и онлайн – на официальной странице представительства главы государства.
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Главные тезисы по брифингу президента Зеленского
Послушать брифинг можно как на украинском, так и на английском языках. Также есть жестовая трансляция.
О поддержке со стороны США
Президент Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за то, что он не только интересуется украинским вопросом, но и знает много деталей о ситуации в стране. "Мы делимся планами, мероприятиями. Мы благодарны США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", – подчеркнул политик.
Ситуация у границ Украины
Глава государства призвал не паниковать из-за ситуации на Востоке Украины и у границ. Он не видит там большей эскалации, чем раньше. В то же время во время военных учений государства-агрессора они были более острыми. Зеленский призвал представителей иностранных СМИ приезжать в Украину, если они хотят понять, что здесь происходит.
Смотрите онлайн-трансляцию общения Зеленского с журналистами:
Обратите внимание! Предыдущая большая пресс-конференция президента Украины состоялась 26 ноября. Тогда вместо трех анонсированных часов Зеленский общался с представителями медиа шесть.
О чем говорил Зеленский во время пресс-марафона: коротко
- На встрече с президентом присутствовали представители 30 украинских и международных СМИ.
- Зеленский рассказал о выполненных и невыполненных обещаниях половины своей каденции.
- Также во время пресс-марафона была поднята тема войны на Донбассе.
- Глава государства сообщил о государственном перевороте, который готовили на 1 декабря, а также ответил на вопрос об операции с "вагнеровцами".