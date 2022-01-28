Зеленский встретился с иностранными СМИ: главные тезисы президента – онлайн

Президент Владимир Зеленский 28 января отвечал на вопросы представителей иностранных СМИ. Глава государства затронул наиболее актуальные темы, в частности, возможное вторжение России на украинскую территорию.

Брифинг президента стартовал около 17:00. Трансляцию ведут и онлайн – на официальной странице представительства главы государства.

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Главные тезисы по брифингу президента Зеленского

Послушать брифинг можно как на украинском, так и на английском языках. Также есть жестовая трансляция.

О поддержке со стороны США

Президент Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за то, что он не только интересуется украинским вопросом, но и знает много деталей о ситуации в стране. "Мы делимся планами, мероприятиями. Мы благодарны США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", – подчеркнул политик.

Ситуация у границ Украины

Глава государства призвал не паниковать из-за ситуации на Востоке Украины и у границ. Он не видит там большей эскалации, чем раньше. В то же время во время военных учений государства-агрессора они были более острыми. Зеленский призвал представителей иностранных СМИ приезжать в Украину, если они хотят понять, что здесь происходит.

Смотрите онлайн-трансляцию общения Зеленского с журналистами:

Обратите внимание! Предыдущая большая пресс-конференция президента Украины состоялась 26 ноября. Тогда вместо трех анонсированных часов Зеленский общался с представителями медиа шесть.

О чем говорил Зеленский во время пресс-марафона: коротко