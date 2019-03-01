Брифинг Андрея Садового о дальнейшем участии в выборах: онлайн-трансляция
Мэр Львова и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый проводит брифинг о дальнейшем участии в выборах. Смотрите онлайн-трансляцию на сайте 24 канала.
Брифинг Андрея Садового: смотрите онлайн-трансляцию
Источник: 24 канал
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