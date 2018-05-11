Бригада, которую враг уважает и боится: легендарная 93-я ОМБР отпраздновала годовщину

Бойцы 93-й бригады прошли российско-украинскую войну от самого начала и воюют до сих пор. Одна из самых известных и опытных бригад ВСУ отпраздновала 75-ю годовщину. Как всегда – на передовой.

Они на фронте практически постоянно. Март 14-го – Луганщина. Затем практически вся линия фронта, в том числе освобождение Авдеевки и Песков.

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С начала войны на востоке 93-я бригада потеряла около 300 героев. Враг уважает и боится это подразделение. Поэтому кроет постоянно, беспощадно и из всех калибров.

Минометных снарядов упало больше 100, танковых снарядов упало до 15 штук, артиллерийских залпов было больше 40-ка,

– рассказал о недавнем обстреле военнослужащий 93-й ОМБр с позывным "Прапор".

Сейчас бригада снова на передовой и празднует памятную дату – 75 лет.

Отмечаем день создания нашей воинской части – 93-й бригады, которую враг называет наиболее задействованной в войне и одной из самых боеспособных военных частей Вооруженных Сил Украины,

– сказал командир 93-й ОМБр Владислав Клочков.

Совсем скоро у бригады появится и имя – Холодный Яр, в честь соединения Украинской повстанческой армии. Новый флаг уже готов, ждут подписи президента.

Поздравить 93-ю приехал и командующий Объединенного оперативного штаба Сергей Наев. Кроме слов благодарности, говорил и о ситуации на фронте.

Такая активизация была и на направлении "Зайцево", и так же здесь, в полосе действий 93-й бригады. Абсолютно не за что волноваться. Возможностей для активных наступательных действий у врага на данный момент нет. Но показать свою дерзость он пытался вчера. И получил по зубам так, как надо,

– отметил командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев.

Бойцы 93-й бригады среди тех, кто заставил врага вжаться в землю. И они будут продолжать защищать Украину.

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