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      Бригадирша, операторша и предпринимательница: истории женщин, которые ломают стереотипы

      - Читати новину українською

      С годами в Украине можно увидеть все больше женщин в политике, в армии и на руководящих должностях. Журналисты 24 канала собрали три интересные истории о женщинах, работающих в мужском коллективе, и узнали, существует ли в Украине гендерная дискриминация.

      ►Бригадирша мебельного цеха

      Зиновия Чернова работает в постоянном шуме и среди густой пыли. Она уже 17 лет занимает должность бригадирши мебельного цеха. В ее подчинении 8 мужчин.

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      "Ее слушают без слов. Все выполняют, имеет командный голос. Подчиняются все ребята. Дружный коллектив", – рассказал старший мастер Николай Черней.


      Бригадирша мебельного цеха Зиновия Чернова / Фото 24 канал

      Полки, тумбы и шкафы – за эти годы женщина перенесла в своих руках уже тонны материала.

      ► Операторша

      Татьяна Крохмаль работает операторшей на 24 канале. Работать в дождь или снег для нее не проблема, ведь события не ждут хорошей погоды.

      "Сумка с техникой и штатив весит 10 килограммов, и ими я пользуюсь каждый день", – рассказала девушка.


      Операторша 24 канала Татьяна Крохмаль / Фото 24 канал

      "Вообще я хотела быть юристом, но перепутала автобус и теперь я работаю оператором, потому что поехала не туда. Работаю в мужском коллективе и это мне нравится, это мой маленький гарем. Иногда мужчины помогают мне подносить технику, открывают двери, иногда открывают двери своего автомобиля, это, видимо, чтобы я не хлопала ими", – рассказала операторша 24 канала Татьяна.

      ►Частная предпринимательница

      Елена Щенникова более 10 лет занимается ремонтами, а именно ищет команду и контролирует их работу. Она рассказала, что иногда от мужчин испытывает недоверие, ведь те до сих пор верят в стереотипы.

      гендерна рівність
      Частная предпринимательница Елена Щенникова / Фото 24 канал

      "Могу на каблуках вдруг приехать, если не успела переодеться, и недоверие, когда я им подсказываю, говорю и как-то командую, есть сомнения, есть ли у меня вообще способности, опыт и знания, а те бригады, которые давно со мной в работе у них уже нет сомнений никаких", – сказала частная предпринимательница Елена Щенникова.

      Существует ли в Украине гендерная дискриминация

      По индексу гендерного равенства наша страна занимает 59 место среди 153 стран. Однако эксперты говорят, на рынке труда до сих пор сохраняется дискриминационное отношение работодателей к женщинам как на уровне трудоустройства, так и карьерного роста.

      "Если у мужчины есть дети, то это плюс к его карьере, потому что он уважаемый человек, он семьянин, он серьезный человек, а если у женщины есть дети, то это значит, что ей нельзя очень доверять, потому что она будет заботиться о детях, а не о работе", – сказала координатор программы "Гендерная демократия" Анна Довгопол.

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      К тому же зарплата женщин на 25% меньше, чем у мужчин. А все из-за низкооплачиваемых должностей, которые занимают преимущественно женщины, к примеру: учительницы, воспитательницы и санитарки. Консультантка Всемирного банка Ольга Купец отметила, что по международным анализам, гендерное равенство в стране очень влияет на ее экономику.

      "Международный валютный фонд уже начал делать анализ по гендерному равенству. Потому что оцениваются потери, например, для стран развитых в триллионах долларах, так как недоиспользуется рабочая сила, то есть женщины могут создавать ВВП", – добавила консультантка Всемирного банка Ольга Купец.

      С 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах
      сегодня
      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: 8 марта Новости Украины Новости Киева Гендерное равенство Работа
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