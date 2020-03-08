Бригадирша, операторша и предпринимательница: истории женщин, которые ломают стереотипы

С годами в Украине можно увидеть все больше женщин в политике, в армии и на руководящих должностях. Журналисты 24 канала собрали три интересные истории о женщинах, работающих в мужском коллективе, и узнали, существует ли в Украине гендерная дискриминация.

►Бригадирша мебельного цеха

Зиновия Чернова работает в постоянном шуме и среди густой пыли. Она уже 17 лет занимает должность бригадирши мебельного цеха. В ее подчинении 8 мужчин.

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"Ее слушают без слов. Все выполняют, имеет командный голос. Подчиняются все ребята. Дружный коллектив", – рассказал старший мастер Николай Черней.



Бригадирша мебельного цеха Зиновия Чернова / Фото 24 канал

Полки, тумбы и шкафы – за эти годы женщина перенесла в своих руках уже тонны материала.

► Операторша

Татьяна Крохмаль работает операторшей на 24 канале. Работать в дождь или снег для нее не проблема, ведь события не ждут хорошей погоды.

"Сумка с техникой и штатив весит 10 килограммов, и ими я пользуюсь каждый день", – рассказала девушка.



Операторша 24 канала Татьяна Крохмаль / Фото 24 канал

"Вообще я хотела быть юристом, но перепутала автобус и теперь я работаю оператором, потому что поехала не туда. Работаю в мужском коллективе и это мне нравится, это мой маленький гарем. Иногда мужчины помогают мне подносить технику, открывают двери, иногда открывают двери своего автомобиля, это, видимо, чтобы я не хлопала ими", – рассказала операторша 24 канала Татьяна.

►Частная предпринимательница

Елена Щенникова более 10 лет занимается ремонтами, а именно ищет команду и контролирует их работу. Она рассказала, что иногда от мужчин испытывает недоверие, ведь те до сих пор верят в стереотипы.



Частная предпринимательница Елена Щенникова / Фото 24 канал

"Могу на каблуках вдруг приехать, если не успела переодеться, и недоверие, когда я им подсказываю, говорю и как-то командую, есть сомнения, есть ли у меня вообще способности, опыт и знания, а те бригады, которые давно со мной в работе у них уже нет сомнений никаких", – сказала частная предпринимательница Елена Щенникова.

Существует ли в Украине гендерная дискриминация

По индексу гендерного равенства наша страна занимает 59 место среди 153 стран. Однако эксперты говорят, на рынке труда до сих пор сохраняется дискриминационное отношение работодателей к женщинам как на уровне трудоустройства, так и карьерного роста.

"Если у мужчины есть дети, то это плюс к его карьере, потому что он уважаемый человек, он семьянин, он серьезный человек, а если у женщины есть дети, то это значит, что ей нельзя очень доверять, потому что она будет заботиться о детях, а не о работе", – сказала координатор программы "Гендерная демократия" Анна Довгопол.

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К тому же зарплата женщин на 25% меньше, чем у мужчин. А все из-за низкооплачиваемых должностей, которые занимают преимущественно женщины, к примеру: учительницы, воспитательницы и санитарки. Консультантка Всемирного банка Ольга Купец отметила, что по международным анализам, гендерное равенство в стране очень влияет на ее экономику.

"Международный валютный фонд уже начал делать анализ по гендерному равенству. Потому что оцениваются потери, например, для стран развитых в триллионах долларах, так как недоиспользуется рабочая сила, то есть женщины могут создавать ВВП", – добавила консультантка Всемирного банка Ольга Купец.